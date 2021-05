Ritorna l'iniziativa di solidarietà ‘2volte Mamma!’ a favore degli anziani delle Case di Riposo di Imperia

In occasione della Festa della Mamma 2021, l'Assessorato ai Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Imperia, in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ha voluto ripetere l'iniziativa di solidarietà ‘2volte Mamma!’ assunta lo scorso anno in piena emergenza sanitaria a favore delle persone anziane, ospiti delle Case di Riposo di Imperia.

"La pandemia da COVID 19 - dice l'Assessore Luca Volpe - ha messo in evidenza diverse fondamentali questioni che riguardano tutti ma particolarmente gli anziani. In primis il valore della solidarietà fra le generazioni per poter superare al meglio e più in fretta la crisi e pianificare la fase di ripresa. Poi la necessità di controbilanciare il distanziamento fisico che ci è stato imposto con una più forte vicinanza sociale. Senza dimenticarci l'attenzione alla protezione e al rispetto dei diritti umani delle persone più deboli e fra queste gli anziani in particolar modo. Queste sono le ragioni per le quali, oggi, insieme ai nostri ragazzi del CCR, siamo presenti presso la Casa di Riposo e Pensionato Imperia a portare un caldo e solidale saluto di incoraggiamento ai nostri anziani ed in modo particolare alle nonne, 2 volte Mamme".

Anche il Sindaco dei Ragazzi ha voluto portare il suo personale contributo: "Care nonne, sono Greta Fabiano, sindaco dei ragazzi della Città di Imperia e oggi insieme agli altri consiglieri comunali vogliamo festeggiarvi in quanto mamme e nonne. Abbiamo deciso di regalarvi delle pietre perché quest’ultime non hanno età, vivono per sempre, ma soprattutto sono fondamentali. Ognuno di noi ha qualcuno di importante nella propria vita e per noi siete voi, nonne, siete le pietre sui costruiremo il nostro futuro. Il legame tra nonna e nipote sia inspiegabile… La nonna è colei che trasmette sicurezza, dolcezza e allo stesso tempo anche responsabilità, ha quel qualcosa di antico, di un'altra epoca, non di vecchio ma di diverso semplicemente. La nonna rappresenta la storia, un legame con un tempo che noi non abbiamo conosciuto. I suoi racconti ci permettono di conoscere eventi e fatti che altrimenti noi potremmo leggere solo sui libri di storia.. e non sarebbe la stessa cosa. E i suoi racconti sono dolci e densi di insegnamenti. In fondo il comportamento di mamma e nonna è uguale, la stessa dolcezza, la stessa responsabilità, solo espressa in modi diversi… Per questo vogliamo ringraziarvi; grazie di esserci sempre per noi nipoti, di accudirci quando mamma è al lavoro, di prepararci da mangiare dopo scuola… semplicemente grazie".