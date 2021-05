Sanremo: aggressione in carcere. Il Grande, Moreno e Cutellè "Massima solidarietà alla Penitenziaria"

“Esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza all’agente di Polizia penitenziaria aggredito ed a tutta la Polizia Penitenziaria di Sanremo”. E' questo il commento dei consiglieri Il Grande, Moreno e Cutellè in merito alla notizia dell’ennesimo grave episodio di violenza avvenuto all’interno del penitenziario di Valle Armea che ha visto il sequestro e l’aggressione ad un giovane agente.

“Spesso la Polizia penitenziaria si trova a lavorare in condizioni ai limiti della sicurezza e riteniamo che, essendo una risorsa fondamentale preposta a salvaguardare la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni, non possa più essere lasciata in condizione di subire continue aggressioni e debba poter operare in assoluta sicurezza”.

“E’ nostra intenzione organizzare al più presto un incontro in Comune per discutere delle condizioni lavorative e delle problematiche che incontrano tutti i giorni gli agenti penitenziari impegnati in un lavoro delicato e complesso per il quale vanno i nostri ringraziamenti”.