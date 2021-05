Sanremo: aggressione a poliziotto penitenziario, USPP chiede un'interrogazione parlamentare

A seguito degli atti di violenza nel carcere di Sanremo ai danni della Polizia Penitenziaria interviene Guido Pregnolato, Vice segretario regionale USPP (Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria), chiedendo un’immediata interrogazione parlamentare.



“Continua l’escalation di violenza nei carceri liguri ai danni della Polizia Penitenziaria - si spiega nel comunicato -. Mercoledì scorso nell’Istituto di Sanremo, due detenuti, usciti dalle proprie camere apparentemente per recarsi ai passeggi, armati di bastone si sono scagliati contro l’unico Agente in servizio presso la sezione, cercando di sottrargli le chiavi.

Grazie alla prontezza dell’Agente, che è stato in grado di trattenere le chiavi e dare subito l’allarme, si è potuto evitare un epilogo ben più grave. Non c’è più tempo per le parole, serve un cambio di rotta e provvedimenti urgenti da parte del Ministro della Giustizia, le carceri sono fuori controllo e Sanremo è un triste esempio. Servono strumenti di difesa e tutele per il personale di Polizia Penitenziaria, costretto a garantire l’ordine e la sicurezza all’interno delle carceri solamente con la penna nel taschino e a mani nude! All’Agente aggredito va tutta la nostra vicinanza, purtroppo per prestare servizio nei reparti detentivi ed agire in queste condizioni serve tanto coraggio.

L’ennesima aggressione ai danni della Polizia Penitenziaria di Sanremo non può più essere sottaciuta e perdersi nell’immobilismo dell’Amministrazione, chiederemo, immediatamente, un'interrogazione parlamentare”.