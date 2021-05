Ritardi per pensioni a lavoratori frontalieri, la preoccupazione di Cgil, Cisl e Uil: "Situazione molto grave!"

Tardano ad arrivare le pensioni per i lavoratori frontalieri. A sollevare la questione sono Fulvio Fellegara (CGIL), Claudio Bosio (CISL) e Milena Speranza (UIL) che sollecitano un incontro urgente con il Direttore della sede INPS di Imperia, dove risultano giacenti circa 1.600 domande.

“Siamo fortemente preoccupati – scrivono - per i ritardi accumulati nell’esame e nella definizione delle pratiche di pensione sia in convenzione bilaterale tra Italia e Monaco sia in regime internazionale tra Italia e paesi Comunitari, nello specifico Italia con Francia, Spagna e Portogallo.

Bisogna dare risposte concrete in tempi ragionevoli a quelle lavoratrici e a quei lavoratori che dopo tanti anni di sacrifici e di duro lavoro all’estero, spesso lontano da casa e dai loro cari, attendono che le loro domande di pensione vengano prese in carico e liquidate al fine di percepire la loro meritata pensione.

La situazione è ritenuta molto grave non solo per l’eccessivo ritardo con cui viene loro riconosciuto il diritto, ma anche per il particolare momento storico in viviamo, infatti la crisi pandemica ha reso ancora più fragili e più sole le persone sia economicamente che socialmente”.

CGIL, CISL e UIL auspicano che l’incontro avvenga a breve e "che, attraverso un confronto costruttivo, si possano trovare soluzioni a favore dei nostri frontalieri”.