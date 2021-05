Imperia: infiltrazioni d'acqua al mercato coperto di via Cascione, 'Cambiamo' presenta una question time in consiglio

Oltre alla question time annunciata ieri dal capogruppo Davide La Monica (QUI), gli 'arancioni' di Cambiamo, tramite il consigliere Alessandro Savioli presenteranno altre quattro interrogazioni alla giunta imperiese in vista del consiglio comunale di lunedì 10 maggio.



Nel dettaglio le quattro nuove question time riguardano il mercato coperto di Porto Maurizio, l'area attrezzata a parco giochi di piazza Roma, il decoro di corso Roosevelt e il ritardo dei lavori di ricostruzione del muro danneggiato a Castelvecchio.



Per quanto riguarda il mercato coperto, il cui restyling è stato completato poco più di un anno fa, Savioli chiede interventi di manutenzione a causa delle infiltrazioni d'acqua nella zona destinata a bar, "in prossimità di impianti elettrici con rigonfiamento dell'intonaco, distaccamento dello stesso e parte delle controfittature del piano primo", scrive il consigliere.



Per quanto riguarda piazza Roma, Savioli riprende la question time già presentata lo scorso 14 gennaio riguardante la segnalazione di problemi di sicurezza dell'area.



Su corso Roosevelt, il consigliere di 'Cambiamo' chiede quali siano gli interventi programmati per "lo stato di degrado in cui versa nonostante l'apprezzato intervento della posa di nuovi corpi illuminanti, in particolare alcuni lampioni risultano ancora danneggiati, alcuni muri crollati su strada da mesi sono solo delimitati e di fatto restringono la careggiata, alcune balaustre a protezione marciapiedi sono fortemente deteriorate, le alberrature ed aiuole risultano poco curate, mancano alcuni cestini per la raccolta rifiuti, la fontana in prossimità ingresso della prefettura poco curata e deturpata con scritte". Savioli pone l'accento anche sulle condizioni della scalinata di collegamento con corso Roosevelt e del muro di protezione e sostentamento della stessa danneggiato e in parte crollato.



Sul muro di protezione del marciapiede a Castelvecchio, Savioli chiede quali siano le problematiche relative alla mancata realizzazione del ripristino nei tempi programmati.