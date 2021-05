Gli essenziali della SEO per chi per la prima volta investe in ottimizzazione per i motori di ricerca

Averne una è ormai essenziale per ogni tipo di business, per “rendersi trovabili” e rendere trovabili i propri prodotti e servizi in Rete e sui motori di ricerca, come si sente spesso dire. Data la complessità della materia, in costante evoluzione tra l’altro, chi sia alle prime armi e per la prima volta stia pensando di allocare parte del proprio budget all’ottimizzazione per i motori di ricerca potrebbe essere alla ricerca, però, soprattutto degli essenziali della SEO: qui di seguito proveremo a individuarli, fermo restando che cercare una web agency Milano e affidarsi ai suoi professionisti è sempre l’idea migliore per evitare di incappare in grossolani errori e altrettanto corposi sprechi di tempo e denaro.

Dall’individuazione di target e obiettivi alla scelta delle keyword: gli essenziali della SEO

Per molto tempo anche qualche addetto ai lavori ha relegato, del resto, l’ottimizzazione per motori di ricerca a una semplice questione di parole chiavi. La ricerca di keyword pertinenti per il proprio business è, certo, uno degli essenziali della SEO e non smetterà mai di esserlo, ma serve a poco se non si siano fissati prima degli obiettivi e non si siano svolte, soprattutto, delle analisi sui target (attuali, prospect, eccetera) a cui si intende parlare: a seconda di età, genere, condizioni socio-demografiche, eccetera questi avranno infatti bisogni e interessi diversi e perché questi bisogni “matchino” con i propri obiettivi di business è indispensabile conoscere al meglio le proprie personas di riferimento.

Solo dopo verrà l’individuazione delle parole chiave: un altro falso mito che è circolato per tempo è che si dovesse basare la propria intera strategia SEO solo su poche keyword pertinenti al tipo di prodotto, al tipo di servizio offerto. In parte è stato smentito dall’evidenza che, anche in considerazione della grande quantità di contenuti presenti in Rete, “aggredire” la SERP è impossibile concentrandosi su parole chiavi molto generiche («viaggi di gruppo» se si è un’agenzia specializzata in partenze organizzate, eccetera) e un po’ meno a patto di focalizzarsi anche su keyword secondarie e keyword di coda lunga. Tra gli essenziali della SEO c’è, così, utilizzare un buon tool per la ricerca di parole chiavi: ce ne sono ormai molti disponibili, ogni SEO Specialist può avere più o meno familiarità con l’uno e con l’altro e non c’è ragione per cui un cliente interferisca con la scelta degli strumenti SEO da utilizzare.

Basta che gli stessi permettano, anche ai non addetti ai lavori, di accedere periodicamente a report chiari e di facile interpretazione. Uno degli errori che si rischia di commettere spesso è infatti strutturare la propria strategia SEO, ma non prevedere meccanismi di controllo e non avere un calendario organizzato, cronologicamente scandito, di obiettivi da raggiungere. Una lista di “essenziali” della SEO sarebbe piuttosto incompleta, del resto, se non si accennasse alla possibilità di rivedere “in corsa” i propri investimenti per aggiustare il tiro se qualcosa non sta funzionando come dovrebbe.

Irrinunciabili anche per chi semplicemente inizi con la SEO, per entrare più nel “vivo”, sono infine contenuti e link building. È la ragione, semplificando molto, per cui le agenzie consigliano ai propri clienti di mantenere un blog aziendale se già lo hanno e continuare ad aggiornarlo con post nuovi, scritti in ottica SEO e contenutisticamente di valore e di investire in contenuti a pagamento e guest post su siti da cui possano ricevere backlink di valore.