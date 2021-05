Ha tentato di rubare all’interno di un ristorante di lungomare Oberdan a Ventimiglia, ma è stato bloccato in flagranza di reato dai Carabinieri che lo hanno arrestato.

Si tratta di un uomo che, penetrato all’interno del locale, stava cercando qualcosa da rubare. I rumori hanno insospettito alcuni residenti che hanno chiamato i Carabinieri.

La pattuglia è intervenuta immediatamente e l’uomo ha tentato la fuga, ferendosi. E’ stato portato prima in ospedale per le cure del caso e poi in caserma.