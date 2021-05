Spostamento del coprifuoco dalle 22 alle 23: Di Baldassare e Calvi "Sarebbe stato meglio toglierlo del tutto"

Sembra sempre sicura la data del 17 maggio, per lo spostamento del coprifuoco, dalle 22 alle 23. La decisione del Governo, sulla base dei dati che arrivato dal Comitato Tecnico Scientifico e che riguardano ovviamente il miglioramento della situazione legata al Covid, potrebbe essere presa nelle prossime ore.

Abbiamo voluto sentire cosa ne pensano le associazioni di categoria locali e, dalle loro dichiarazioni si evince che la speranza fosse quella di un’apertura totale, con la rimozione del coprifuoco. Andrea Di Baldassare, Presidente di Confcommercio a Sanremo, è comunque un modo per avvicinarsi sempre più verso la libertà ed uscire dall’empasse in cui stiamo vivendo: “Dobbiamo però pensare che oggi abbiamo competitor importanti sul piano turistico, con nazioni che sono già libere e che, quindi, ci faranno una concorrenza spietata se noi resteremo chiusi, anche alle 23. Secondo me era meglio togliere del tutto il coprifuoco, con normative precise da rispettare per i locali e controlli serrati. Fare per step, come sembra vogliano fare la politica e gli esperti poco cambia e non dimentichiamo che ci sono ancora molte attività chiuse del tutto, come le discoteche”.

Sulla stessa linea Enrico Calvi, presidente della Fipe Confcommercio: “Penso che si vada una normalizzazione – ha detto - e le 23 può essere inizialmente una scelta di buon senso. Non cambia moltissimo per gli assembramenti ma, almeno per la ristorazione, si può pensare a un servizio più puntuale. Più che altro il buon segnale dovrebbe essere quello degli step ravvicinati per il ritorno all’apertura totale, in modo da avere flussi normali alle porte dell’estate e rimettere in moto l’economia. Stiamo attendendo anche notizie sugli eventi come matrimoni ed altro. Sinceramente – conclude - sarebbe comunque stato meglio l’apertura totale”.