Sanremo: ampia risposta al bando per le nuove telecamere, in Comune arrivano 18 offerte. Il Grande “Massima attenzione su una tematica importante”

Risposta più che positiva al bando del Comune di Sanremo per la parte 2 del secondo lotto per l’installazione di nuove telecamere in città.

Sono state ben 18 le imprese che si sono fatte avanti e che, entro i tempi previsti dalla pratica, hanno presentato la loro proposta agi uffici di Palazzo Bellevue. Un lavoro da 240 mila euro come importo base per portare in città 103 telecamere, ma con i ribassi si punta a installarne circa 120. Importante anche l’investimento per la pista ciclabile dove ne saranno installate 64 in 32 postazioni oltre alla sistemazione delle colonnine SOS.

Le altre zone individuate e concordate con le forze dell’ordine sono: strada Tiro a Volo, stazione ferroviaria piazza Don Orione, interno dell’autostazione, lungomare Vittorio Emanuele, parco Carmelitane, giardini Medaglie d’Oro, giardini Foce, via Hope Guardia di Finanza, giardini Bellevue, sede Municipio, corso Marconi (zona K-Beach), via Pastrengo, piazza Santa Brigida, rotonda Serenella Aurelia Bussana, corso Marconi (da Divani&Divani), rotonda di corso Nazario Sauro porto vecchio molo di Ponente.

L’obiettivo del Comune e dell’amministrazione, dopo le problematiche e i rallentamenti dovuti ai ricorsi, è quello di predisporre i lavori in estate per poi iniziare con l’intervento in autunno. “Esprimiamo massima soddisfazione per la grande risposta al bando - commenta Alessandro Il Grande, presidente del consiglio comunale - insieme al sindaco Alberto Biancheri poniamo grande attenzione su questa tematica che ci ha visti costretti a fermarci per il problema dei ricorsi, ma ora siamo di nuovo in dirittura di arrivo. Un personale ringraziamento va all’ingegnere del Comune, Danilo Burastero, e all’ingegnere Giordano”.

“Inoltre - conclude Il Grande - per proseguire con gli investimenti in nome della sicurezza, stiamo lavorando con il sindaco anche per aumentare le assunzioni di vigili nel 2021”.