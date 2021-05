Sanremo: agente penitenziario aggredito e sequestrato, Pagani (UilPa) "Un episodio gravissimo!"

“L’episodio di ieri nel carcere Valle Armea a Sanremo, nel quale un agente è stato sequestrato e ferito da due detenuti italiani, ristretti nel reparto degenza dell’istituto, costituisce un gravissimo episodio”

Interviene in questo modo Fabio Pagani, segretario regionale della UilPa Penitenziaria. L’agente era titolare del reparto (dove sono ristretti 15 detenuti) ed è stato aggredito e sequestrato dai due, che hanno prima puntato una arma rudimentale appuntita al collo del poliziotto, tentando di sottrargli anche le chiavi della sezione. Scattato l’allarme sono arrivati i rinforzi, che sono riusciti a riportare i due detenuti alla calma e a farli desistere.

“Questa, semmai ce ne fosse stato bisogno – prosegue il leader della UilPa - è l’ennesima dimostrazione di quanto sia fallimentare l’attuale gestione del sistema penitenziario italiano soprattutto a Sanremo (270 detenuti ristretti), denominatore comune al loro interno è costituito da atti di intolleranza e di violenza, soprattutto ai danni dei poliziotti, che si ripetono con una preoccupante frequenza senza che nessuno si preoccupi di adottare adeguati provvedimenti. Il senso d’impunità che si respira nelle carceri italiane favorisce il proliferare di eventi critici. Ciò che è drammatico, se fosse confermato, è che il gesto in questione pare abbia all’origine da un desiderio dei due detenuti di essere trasferiti ad altra sede”.

“L’auspicio – conclude Pagani ‐ è quello che il Governo inserisca prioritariamente nella propria agenda il problema delle aggressioni e degli eventi critici al fine di individuare soluzioni concrete perché è inammissibile che la Polizia Penitenziaria, debba combattere in piena solitudine, disarmata e senza ausilio di strumenti di alcun genere anti aggressione, debba attendere alle esigenze di 60/80/100 detenuti. Non si può più accettare che il rapporto sia un agente, una sezione a prescindere dai detenuti che contiene sia in termini numerici, sia dal loro livello di pericolosità”.