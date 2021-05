Discarica a cielo aperto sul torrente Steria a San Bartolomeo al Mare: Guardia Costiera sequestra area da 400 mq

A San Bartolomeo al Mare, è stata posta sotto sequestro un’area di oltre 400 mq utilizzata come discarica abusiva sul torrente Steria. E' questo uno dei tre interventi effettuati in provincia di Imperia dalla Guardia Costiera nell'ambito dell'operazione "Onda Blu" che ha interessato l'intero territorio ligure.

Per quanto riguarda San Bartolomeo al Mare, i militari hanno riscontrato l’abbandono di numerose lastre di fibrocemento che costituivano una vera e propria discarica a cielo aperto. I rifiuti risultavano abbandonati ed esposti agli agenti atmosferici, alle acque meteoriche e alle acque del greto del torrente Steria, senza che fosse stata adottata alcuna cautela ai fini della tutela del suolo.

Militari in azione anche nel porto di Imperia dove è stato individuata una persona mentre puliva le carene di un'imbarcazione, lasciando che le acque sporche si riversassero in mare. La guardia costiera ha appurato che l'uso della idro-pulitrice a libero getto e lo scarico in acqua avevano creato una evidente chiazza biancastra. Infine, a Santo Stefano al Mare, è stato individuato un soggetto mentre abbandonava rifiuti nelle acque del porto di Marina degli Aregai.

Nel mese di aprile appena trascorso la Guardia costiera ha condotto una intensa attività di contrasto agli illeciti ambientali su tutto il territorio nazionale, denominata operazione “Onda Blu”. I controlli hanno interessato sia i traffici in mare, sia le attività svolte a terra e nei porti. Risultati rilevanti sono stati raggiunti anche in Liguria dove nel corso di 704 ispezioni, effettuate nei 30 giorni di operazione, sono stati posti sotto sequestro 1.600 mq di aree destinate al deposito incontrollato di rifiuti e monitorate 79 unità mercantili che navigavano in prossimità delle Aree Marine Protette presenti in Liguria.

"L’operazione di polizia ambientale “Onda Blu” si è svolta tra il 7 aprile e il 6 maggio, con l'intento di rafforzare l’efficacia d’intervento su specifici obiettivi, considerati moltiplicatori dello sforzo di protezione ambientale che l’Autorità marittima opera con costanza sia in mare che a terra" - hanno sottolineato dalla Guardia Costiera.

"I militari hanno concentrato l’attenzione in quattro ambiti di tutela: il contrasto degli scarichi idrici non autorizzati o non conformi alle normative vigenti, poiché una delle principali cause di inquinamento dei corsi d’acqua e dei mari. L’attività di accertamento ha considerato il regolare trattamento delle acque reflue domestiche, industriali e urbane; l’individuazione di scarichi irregolari, la verifica della funzionalità degli impianti di depurazione, nonché il controllo degli scarichi. Una attività complessa che è stata condotta sia capillarmente sul territorio, sia con il supporto di missioni di telerilevamento aereo; il contrasto allo smaltimento illegale dei rifiuti che costituisce fonte di inquinamento diretto dell’ambiente e freno allo sviluppo di modalità legali e sostenibili per il trattamento dei rifiuti nell’ambito di una economia circolare. I controlli sono stati diretti alla una ricognizione dettagliata del territorio, indirizzata all’individuazione dei siti di smaltimento, abbandono, discarica, deposito, nonché alla verifica del trasporto e delle modalità di trattamento nell’ambito del ciclo dei rifiuti, per il contrasto dei relativi fenomeni di illegalità"