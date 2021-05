Doppio lutto per il parroco de La Villetta e San Pietro a Sanremo, don Gerad MaJilla Maria Susai. Sono infatti morti in India, il fratello Saverio Rosario, sacerdote come lui, e la sorella Mary Flora.

Dalla Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, che si è stretta attorno al don Gerard, l’invito è di sostenerlo con l’amicizia e la preghiera in questo momento difficile e di ricordare suo fratello e sua sorella.