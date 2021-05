Nasce 'Flornews Liguria' la nuova iniziativa editoriale del Distretto Florovivaistico ligure

Prende il via oggi Flornews Liguria, la nuova iniziativa editoriale online promossa dal Distretto Florovivaistico della Liguria con il supporto e l’appoggio della Regione, in primis il vicepresidente e assessore all’Agricoltura, Alessandro Piana.

L’obiettivo di questo vero e proprio magazine di settore (raggiungibile all’indirizzo www.flornewsliguria.it) è quello di informare sulle ultime novità nel mondo del florovivaismo locale e non solo, diventando così un punto di riferimento per tutta la filiera, un settore che da sempre rappresenta una delle economie più importanti e fiorenti del nostro territorio.

Assieme a Flornews Liguria riparte anche il servizio di newsletter del Distretto Florovivaistico. Avviato da Fiorenzo Gimelli tramite il Centro Servizi per la Floricoltura (CSF) di Regione Liguria, con la collaborazione di Claudia Murachelli, il servizio ha rappresentato un appuntamento fisso e sempre atteso dal 2007 al 2019, per un totale di oltre 400 numeri. La newsletter torna quindi dopo circa due anni di pausa in una forma completamente rinnovata e in una nuova veste grafica. Una volta al mese le principali notizie e comunicazioni pubblicate da Flornews Liguria verranno raggruppate e inviate tramite email agli iscritti. È possibile registrarsi al seguente link: www.flornewsliguria.it/iscriviti-alla-newsletter-di-flornews-liguria. Il primo numero della newsletter uscirà a giugno 2021.

Il presidente del Distretto Florovivaistico, Luca De Michelis, spiega: “Sono migliaia le aziende florovivaistiche presenti nell’imperiese e nel savonese. È un comparto fondamentale per la Liguria, complesso e molto competitivo, tecnologico e globalizzato, che ha bisogno di moderni strumenti di comunicazione e di servizi innovativi. Un servizio di informazione come questo è in grado di adempiere allo scopo. Con Flornews Liguria vogliamo sia stare vicini a chi lavora in questo settore, andando a creare sempre maggiore consapevolezza e più saldi legami, sia far conoscere il nostro mondo al ‘grande’ pubblico”.

Il vicepresidente e assessore regionale Piana commenta: “Accolgo con positività la ripresa e il miglioramento di un servizio che è sempre stato molto utile per l’intero comparto florovivaistico ligure. Sarà possibile trovare info meteo, avvertenze fitosanitarie e note tecniche fondamentali che permetteranno di rimanere aggiornati e intervenire in anticipo prima che si manifestino problematiche fungine o parassitarie”.

“Saranno anche pubblicate notizie e novità sui bandi del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) di Regione Liguria. Un luogo dove promuovere anche corsi di formazione, incontri, eventi e iniziative. Tutte informazioni di basilare importanza per un settore ligure, quello florovivaistico, che rappresenta il 50 per cento dell’intero comparto nazionale,” conclude Piana.

A dirigere l’iniziativa sarà il giornalista Simone Sarchi, giovane professionista laureato alla City University London in International Journalism e con diverse esperienze lavorative all’estero tra cui a Nairobi. Dopo diversi anni come direttore responsabile di una testata giornalistica, è approdato a Flornews Liguria quale parte integrante della sua attività di giornalista freelance.

Ad accompagnarlo saranno Alessandro Lanteri e Claudia Murachelli, rispettivamente coordinatore e social media manager del Distretto, e ora parte integrante e fondamentale del comitato di redazione.

Il magazine online sarà anche l’occasione per andare a conoscere chi lavora grazie ai fiori e alle piante prodotte nel nostro territorio. Attraverso interviste, notizie di colore e curiosità si darà risalto all’intero mondo del florovivaismo con tutte le sue sfumature e i suoi mille colori.