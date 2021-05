Gualtiero Biondi è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Santo Stefano al Mare

Dal mese di maggio Santo Stefano al mare ha un nuovo comandante della Polizia Municipale: arriva ufficialmente la promozione per Gualtiero Biondi.

Dopo aver prestato 30anni di servizio presso la polizia locale nel comune di Imperia, il dottor Biondi ha iniziato il suo incarico a Santo Stefano nel 2019. Due anni che hanno visto cambiamenti importanti nel paese, tra cui la gestione del lavoro in piena pandemia.

“È per me un onore rivestire questo incarico e poterlo svolgere nel comune di Santo Stefano al Mare: una realtà a misura d’uomo dove, oltre all’importanza del lato istituzionale è fondamentale la valorizzazione dei rapporti umani. La collaborazione con i cittadini ci ha permesso di superare un momento di grande crisi sociale e sanitaria e continua ogni giorno grazie ad un grande rispetto per le regole e al senso civico”.

Il comandante Biondi è laureato in giurisprudenza e prima di prestare servizio nella polizia locale ha svolto l’attività di avvocato; durante la sua carriera è stato insignito della medaglia d’oro per aver salvato vite umane ed ha ottenuto uno speciale riconoscimento per il suo impegno nella sensibilizzazione delle disabilità.