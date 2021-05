Estate a tinte fosche per gli alberghi di Sanremo: Di Michele "Da giugno 2020 a febbraio meno 62%!"

I dati sono chiari e la situazione è ancora di stallo. Stiamo parlando degli alberghi di Sanremo, alle prese con 15 mesi di Covid tra alti e bassi ma con numeri che non lasciano spazio a discussioni: da giugno 2020 a febbraio scorso le presenze segnano un meno 62% e anche l’estate scorsa, seppur con qualche cosa in più, che ha visto luglio -45%, agosto -12% e settembre -36%.

C’è stato il Festival che ha garantito un po’ di lavoro agli alberghi matuziani, una boccata d’ossigeno che ha consentito alle strutture di andare avanti ma che, senza i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, possono solo guardare (anche se con poco ottimismo) all’estate che sta per arrivare. “Il lavoro è fermo – ci ha detto il presidente di Federalberghi Sanremo, Silvio Di Michele – perché la maggior parte delle strutture è chiusa e, quelle poche aperte lavorano al 5%. In pratica rimangono con la serranda alzata per accontentare i clienti e per chi lavora, come ad esempio gli agenti di commercio che vengono in città per i loro affari”.

C’è sicuramente molta confusione per il futuro e Di Michele lo conferma: “Ci arrivano molte chiamate dalla Francia con i nostir clienti che ci chiedono cosa possono fare e per capire se possono o non possono venire in vacanza. E per il futuro prossimo è ancora peggio, perché c’è confusione su chi può venire e con quali documenti. Soprattutto gli stranieri sono disorientati nel capire se, la prossima estate potranno spostarsi, anche in funzione dei colori che potranno prospettarsi nel corso della bella stagione”.

Di Michele sostiene che “Qualcosa si sta muovendo in tema prenotazioni, ma non possiamo ancora chiamarla ripresa. In più c’è l’annoso problema delle autostrade e non possiamo essere ottimisti. Come giustamente diceva ieri al vostro giornale l’Assessore Faraldi, non possiamo chiedere a un milanese di impiegare 10 ore sulle 48 circa di un fine settimana, tra andata e ritorno sulle autostrade. Tra questo, le restrizioni del Covid e il coprifuoco, cosa resta?”

Il presidente sanremese di Federalberghi è sconfortato dalla scarsa attenzione della politica verso la categoria: “Dispiace perché sembra che il comparto alberghiero sia invisibile. Tutti ne parlano ma nessuno fa nulla per venirci incontro. Noi, tanto per dire, abbiamo ottenuto le stesse agevolazioni di altre categorie commerciali che, seppur con molte restrizioni, hanno lavoricchiato molto più di noi. La perdita di presenze è sul tavolo: da giugno del 2020 a febbraio scorso è stata del 62%. Un dato che, però, diventa ancora peggiore se si guarda al fatturato, visto che i prezzi praticati sono stati diversi (più bassi) degli anni precedenti, proprio per attirare i clienti. Sul piano fiscale, anche in virtù del minor lavoro, abbiamo chiesto una riduzione della Tari ma non c’è stato nulla da fare. Abbiamo sofferto rispetto alle attività produttive che, nell’estate 2020, hanno invece lavorato. Non parliamo poi dei ristori statali: c’è chi ha perso 500mila euro e ne ha ricevuti 12mila”.

Al momento l’estate è ancora buia per gli albergatori, forse peggiore del 2020, quando al ‘liberi tutti’ c’è stata una vera e propria esplosione di prenotazioni: “Ad oggi abbiamo qualche cliente che ha già prenotato, ma lo ha fatto giusto per mettere le mani avanti e capire solo dopo cosa accadrà sul piano sanitario e su come porsi nei prossimi mesi. Magari ha fatto la stessa in altri paesi, in attesa di scoprire dove andare, anche in base alle restrizioni che saranno previste”.