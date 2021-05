Attività fisica e pulizia dell'ambiente, il Panathlon Club porta a Sanremo il 'Plogging'

Domenica scorsa la sezione “Plogging” del Panathlon Club Imperia-Sanremo ha organizzato una giornata di raccolta rifiuti sulla pista ciclo pedonale partendo dalle ex Carceri di Santa Tecla. I volontari muniti di guanti, contenitori dei rifiuti e pinze adatte alla raccolta si è diretta, una parte verso Arma di Taggia è ha provveduto alla pulizia oltre che della pista ciclo pedonale anche dei giardini di Villa Ormond, mentre un'altra parte del gruppo si è diretta verso Ospedaletti.



Il “Plogging” nato in Svezia circa 10 anni or sono è la combinazione di due parole “plocka upp” (raccogliere) e jogging (camminare, marciare o correre). Il Direttivo del Panathlon Club Imperia-Sanremo ha sposato in pieno l'attività di “Plogging” poiché consiste nel raccogliere rifiuti mentre si cammina, ovvero farsi del bene e farlo anche all'ambiente.



"E' un'iniziativa che il Panathlon sta promuovendo con grande fervore poiché è nel suo spirito caldeggiare e supportare qualsiasi attività fisica in particolare una di questo tipo che coniuga benefici fisici all'attenzione per l'ambiente. Etica sportiva uniti ad uno degli sport più ecologici e all'attenzione per l'habitat sono nei principi fondanti del Panathlon. - spiega il presidente Angelo Masin - Il Panathlon Club Imperia-Sanremo nell'ottica delle molteplici attività che si dovranno approntare per contrastare, ridurre e possibilmente eliminare l'enorme problema dell'inquinamento si sta impegnando a diffondere trai i giovani ed i meno giovani questa attività sportiva denominata Plogging”.

La raccolta di domenica è stata molto proficua poiché i volontari hanno riempito ben 10 sacchi di rifiuti tra bottiglie di vetro e di plastica, lattine, carta, plastica, mozziconi di sigarette ecc. ricevendo ringraziamenti e messaggi di incoraggiamento da parte delle molte persone incontrate sulla pista ciclo pedonale. "Il Panathlon Club Imperia-Sanremo ringrazia il Direttore del Conad di Portovecchio Sig. Lupi che ha messo a disposizione dell'Associazione i contenitori dei rifiuti. Un ringraziamento particolare anche a Gianni Manuguerra, uno dei più convinti sostenitori del progetto e a tutti coloro che hanno collaborato alla raccolta dei rifiuti ai quali è stato consegnato l'adesivo “Plogging-Panathlon”. L'attività di “Plogging” proseguirà periodicamente con la speranza che sempre più persone aderiscano e collaborino a questa pregevole iniziativa" - assicura il presidente del sodalizio matuziano.