A Cervo riparte il mercato estivo del giovedì: sintonia tra Anva, Fiva e amministrazione comunale

È ripartito oggi il mercato stagionale di Cervo, grazie all'impegno e all'intesa di ANVA, FIVA e amministrazione comunale che hanno lavorato in sintonia e comunione d'intenti col risultato finale di un mercato sostenibile, approvato da tutti i commercianti e della giunta.

Un esempio di funzionalità e di collaborazione tra sindacato e amministrazione che ha consentito di realizzare un piccolo gioiello in termini di accoglienza ed efficienza. Un percorso condiviso, fra le due associazioni e comune di Cervo, che ha trovato risoluzione per quanto riguarda l'iter approvazione covid e per l'organizzazione dei banchi rimasti a disposizione.

La stagione è partita e fino a settembre gli esercenti saranno operativi sul mercatino di Cervo.