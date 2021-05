Bordighera: residenti 'arrabbiati' nella zona delle 'Due strade' chiedono maggiore attenzione al Comune

Alcuni residenti della zona che va da via Porcheddu (ex via Pasteur) e prosegue fino all’imbocco di via Sapergo, che si firmano ‘cittadini arrabbiati’, chiedono un intervento all’Amministrazione che vada oltre quello del campo sportivo:

“A titolo esemplificativo, altezza Conad: segnaletica orizzontale inesistente, piazzale sporco, grate che rischiano di crollare da un giorno all’altro. Dopo l’incrocio delle due strade: assenza di marciapiede, strada stretta e molto trafficata. Assenza di manutenzione del verde stradale e degli argini del torrente (discarica a cielo aperto). Sarebbe giusto dedicare la stessa considerazione e la stessa attenzione ad ogni angolo di Bordighera, perché ogni angolo di questa città lo merita”.