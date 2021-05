Pallamano. Gli Under13 del Team Schiavetti Imperia preparano la trasferta di Tortona

Superate nuovamente le partite contro il Ventimiglia (con una sconfitta) e il Bordighera (con una vittoria) nel secondo concentramento Under 15 maschile disputato questa volta nella palestra 'San Camillo' di Imperia lo scorso sabato, ora gli Under 13 si preparano per una serie di partite che si svolgeranno domenica sul campo del Tortona.

I giovani atleti andranno a fronteggiare le formazioni del Tortona, del Vigevano e del Franciacorta nel primo dei cinque concentramenti U13 della stagione sportiva alla fine dei quali si definiranno i campioni dell’Area 2 (Liguria, Piemonte e Lombardia)

“Siamo contenti dopo un anno di sacrifici - spiega il presidente della USD San Camillo, Giovanni Martini - che i nostri ragazzi possano finalmente andare a confrontarsi con altri loro coetanei con il solito spirito del fair play e del gioco”.

La formazione che andrà a disputare le tre partite Under 13 in programma è in gran parte la stessa che disputa il campionato Under 15 tranne alcuni pochi di età superiore, ma con l’inserimento di alcune ragazze ammesse nel campionato in questione.