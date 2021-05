Nuovi ottimi risultati per le atlete della Ginnastica Riviera dei Fiori nell'ultimo fine settimana

Ennesimo intenso fine settimana di gare per la ‘Ginnastica Riviera dei Fiori’. Le gare regionali del settore silver della FederGinnastica stanno per concludere il primo semestre per lasciare spazio alle fasi nazionali previste in giugno.

Al Palazzetto dello Sport di Serrà Ricco (Genova) si è svolta, sabato scorso, la 2ª prova della serie D di ginnastica artistica femminile con 5 squadre della RdF che si sono confrontate con le pari grado delle altre società liguri.

Nel livello LA le allieve, quasi tutte all’esordio in questo tipo di competizione, hanno ottenuto un ottimo terzo posto con le ginnaste Alice Bovenzi, Melissa Gandolfo, Carolina Sanchez e Sofia Speciale. Il terzo gradino del podio è stato bissato dalle compagne nell’LB con Camilla Guastamacchia, Giorgia Giovannini, Sara Pappaterra, Martina Sannazzaro e Marisol Ascari Sorprendente l’andamento della gara del livello LC con l’Unione Sportiva Sestri Ponente che vince con 134,750 punti seguita dalle padrone di casa del Serra Ricco a 133,800 e terze con 133,750 (con 0,05 centesimi di punto il minimo scarto possibile) le atlete Sara Anfossi, Enkela Dalani, Alice Pegoraro e Alessia Saccoccia.

Al quarto posto, a soli mezzo punto, le compagne Sofia Marini, Rebecca Amoretti ed Elisa Arnaldi, seguite al quinto posto da Sara Papirio, Aurora Colonna, Valentina Romano, Elena Stella, Noemi Ay e Linda Coppola. La stagione a livello regionale ha fornito buoni risultati in tutte le competizioni disputate, e i tecnici Sonia Di Marcoberardino, Angelica Stella e Marzia Riccardi prepareranno ora la trasferta di Rimini dove dal 18 al 27 giugno sono in programma le finali nazionali.

Sempre il primo maggio, alla palestra della Milano 2000, si è svolta la 2ª prova del Campionato Regionale individuale e Serie D di trampolino elastico. In considerazione del fatto che, purtroppo, al momento la Riviera dei Fiori è l’unica società ligure a praticare questa disciplina olimpica, e grazie alla collaborazione tra i Comitati Regionali Liguria/Lombardia, le ginnaste hanno potuto gareggiare a Milano vivendo una intensa giornata di gare confrontandosi con molti altri ginnasti loro coetanei.

Per la gara individuale nella categoria allievi oro per Matilde Sappia, argento per Cecilia Carlo, Bronzo per Roberta Di Michele e 4° posto per Azzurra Diurno. Le stesse ginnaste hanno vinto nella gara di serie D, proposta nel primo pomeriggio. Per la categoria Junior oro per Alice Dosio e Argento per Elisa Voci. L’abbinamento con la Lombardia è stata un’esperienza positiva per i tecnici della sezione Giulia Bellone, Damiano Giunta e Nicla Londri che hanno potuto confrontare i punteggi che sono stati in linea ed all’altezza della situazione.

Con questa gara tutte le ginnaste hanno ottenuto il pass per la finale nazionale in programma a Fano a metà giugno. Ora il sodalizio ponentino si attiverà per organizzare e partecipare alla gara regionale del 22 e 23 maggio che vedrà la partecipazione dei ginnasti della Liguria appartenenti alla sezione ‘Ginnastica per Tutti’, per quella che sarà un po’ la festa della ‘ripresa’ per queste attività della FederGinnastica che coinvolgono un gran numero di atleti.