Calcio, Serie D. Sancinito firma in zona Cesarini il pari dell'Imperia sul campo del Vado

Pari in extremis per l'Imperia, impegnata oggi in trasferta sul campo del Vado. Decisiva la rete di Sancinito in pieno recupero.

Dopo il pareggio agguantato all’ultimo secondo, grazie al tiro a giro di Sancinito, ha parlato Mister Lupo che oggi ha seguito la partita dalla tribuna per via del turno di squalifica: “Abbiamo creato tanto e proposto molte varianti anche perché affrontavamo un avversario che giocava molto sotto-palla. Dovevamo essere più incisivi in almeno due o tre occasioni. Onestamente, va anche detto, che sono partite che se terminano 2-0 per loro non ci sarebbe stato nulla da aggiungere. Non si può esultare come fosse una vittoria ma sono felice per questo pareggio perché arriva dopo tre settimane molto difficili”.

Nella ripresa, sono state tante le varianti nel gioco e nelle posizioni dei giocatori in campo: su tutte lo spostamento di Virga provato nel terzetto d’attacco: “Federico è devastante in tutti i ruoli. L’ho spostato in avanti dopo che ho tolto Cassata: il ragazzo, nonostante la giovanissima età, ha dimostrato di saper incidere a partita in corso, come fatto col Casale. Ma quando parte titolare deve ancora crescere. Poi è rientrato Sancinito che per noi è come l’acqua per il mare. Grandoni sta facendo un percorso eccellente ma Davide è fondamentale”.

Il punto di oggi proietta l’Imperia a quota 44 in classifica: “Ad inizio anno, la società ci ha chiesto la salvezza in qualsiasi modo, anche passando per i playout, e noi stiamo raggiungendo l’obiettivo con largo anticipo. Inoltre, ogni posto dove andiamo riceviamo i complimenti per la nostra stagione. Testimonianza di quanto di buono si sta facendo. Tra staff e squadra abbiamo 16-18 componenti che lavorano al mattino e al pomeriggio si allenano o giocano, come accaduto oggi. Io non credo nella fortuna o nella sfortuna: se siamo a 44 punti abbiamo i nostri meriti”.