Asfalti danneggiati dopo la posa della fibra, 'Cambiamo' presenta una question time

In vista del prossimo consiglio comunale, 'Cambiamo' presenterà una question time per chiedere il ripristino degli asfalti comunali danneggiati in seguito ai lavori per il posizionamento della fibra ottica.



Ad annunciarlo è il capogruppo Davide La Monica.



"Premesso - scrive - che da alcune settimane sono in corso sulle principali strade cittadine i lavori di posizionamento della nuova rete di fibra ottica, che per il posizionamento della fibra ottica è stato necessario effettuare scavi sul manto stradale e, di conseguenza, l’asfaltatura è stata seriamente danneggiata, che il ripristino provvisorio degli scavi, effettuato con una malta di colore rossastro che si sgretola con il passaggio dei veicoli, non risulta sufficiente a garantire ta sicurezza per il transito veicolare, in particolare dei motoveicoli, biciclette e monopattini; che il materiale con cui sono stati ricoperti gli scavi, sgretolandosi, mette indubbiamente in serio pericolo chi transita sulle strade interessate dai suddetti lavori, chiedo di chiarire se sono stati programmati o meno lavori per il ripristino definitivo degli asfalti danneggiati dai lavori di posizionamento della fibra ottica e, in caso affermativo, di rendere note le tempistiche di tali lavori".