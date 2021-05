Un nuovo negozio di frutta e verdura per sfidare la pandemia. Apre 'L’Orto di Santo Stefano'

In tempi di emergenza sanitaria c'è anche chi scommette sulla ripartenza. Santo Stefano al Mare ha un nuovo negozio di frutta e verdura, che oltre a lanciare una sfida alla crisi, ha contribuito a riportare vitalità in via Roma, strada storica del paese.

“L’Orto di Santo Stefano” nasce dall’idea di due giovani imprenditori, Alessio Servetti e Vincenzo Bortolon, già titolari di “Sanremo Frutta” che da anni operano nel commercio all'ingrosso di frutta e verdura e che hanno intravisto in un momento di difficoltà una nuova possibilità.

“Una vera e propria scommessa – ci hanno confidato gli imprenditori – visto il momento difficile per l'economia del territorio a causa dei danni lasciati dal covid che, nonostante le circostanze ci hanno portato a scommettere sulla ripartenza. Giovedì scorso abbiamo dato il via a questa nuova attività senza una vera e propria inaugurazione, preferendo invece scegliere una donazione alla scuola materna Regina Margherita. L'Orto di Santo Stefano non vuole essere il classico negozio di frutta e verdura, ma cercherà invece di valorizzare il territorio proponendo prodotti freschi locali e specialità del nostro territorio”.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare al 0184 633887 / 339 7154328 o visitare la pagina Facebook.