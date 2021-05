Sanremo: il guasto alla fogna in corso Trento e Trieste costa al Comune 131 mila euro, i lavori sono più lunghi del previsto

È ben più grave del previsto il guasto che da qualche giorno sta interessando la condotta fognaria in zona corso Trento e Trieste. Strada chiusa al traffico e un lungo lavoro per ripristinare il collegamento.

In un primo momento l’intenzione di Comune e Rivieracqua era quella di procedere con le consuete indagini sotterranee per individuare la zona del guasto, strategia poi passata in secondo piano preferendo la realizzazione di una nuova condotta che riprenda la linea esistente nel tratto sotto all’Arenella. Un lavoro che, in totale, costerà al Comune 131 mila euro. In questo caso la somma non sarà a carico di Rivieracqua siccome si tratta di manutenzione straordinaria.

La condotta proseguirà sotto la spiaggia per collegarsi alla linea esistente sotto costo Trento e Trieste con una nuova deviazione da realizzare all’altezza della rampa di accesso alla spiaggia. Lavoro eseguito dalla ditta ‘Silvano’ con la direzione del geometra Franco Adami e che potrebbe essere portato a termine entro la prossima settimana, poi serviranno i concetti tempi di ripristino. In tutto questo incombono anche i divieti di balneazione, non uno spot ottimale per Sanremo in apertura della bella stagione. Oltre al non trascurabile “pericolo igienico sanitario per la pubblica incolumità”, dicitura che si legge sui documenti ufficiali del Comune.