Incontro degli studenti del 'Fermi Polo Montale' con il Comandante dei Carabinieri di Ventimiglia

Gli studenti delle classi quinte dell’Istituto ‘Fermi Polo Montale’ di Bordighera-Ventimiglia hanno partecipato ieri ad un incontro on line con il Capitano dei Carabinieri di Ventimiglia, Marco Da San Martino, centrato sul tema ‘Legalità e Costituzione’.

Il Capitano ha affrontato temi di grande spessore, sottolineando i valori di libertà e di uguaglianza che permeano la nostra ‘Carta Costituzionale’ e ripercorrendo alcuni passaggi fondamentali della storia costituzionale italiana. Da San Martino ha insistito sull’importanza del rispetto dei propri diritti e doveri da parte di tutti i cittadini, anche dei più giovani, ricordando il dovere di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi sancito dall’art. 54 della Costituzione italiana.

Il Capitano ha poi risposto ad alcune domande dei ragazzi - raccolte dalla prof.ssa Lia Gagliano, Referente di Istituto per l’Educazione Civica - relative all’attività svolta sul territorio dai Carabinieri di Ventimiglia, affrontando le problematiche legate al fenomeno migratorio e alla presenza della criminalità organizzata anche nel territorio del Ponente Ligure.

Inoltre il Capitano Da San Martino ha sottolineato l’azione di sostegno e supporto dell’Arma dei Carabinieri a garanzia della legalità e della sicurezza dei cittadini, insistendo sull’importanza del rispetto delle regole per garantire una convivenza ordinata e pacifica a vantaggio di tutta la comunità civile.

La scuola rappresenta l’ambiente in cui si formano le coscienze e i valori dei più giovani, pertanto la Dirigente degli Istituti “Fermi Polo Montale”, Antonella Costanza, ha espresso la propria soddisfazione per l’iniziativa, ringraziando il Capitano Da San Martino per l’importante occasione di formazione e crescita che è stata proposta ai ragazzi delle classi quinte, anche in vista dell’imminente esame di Maturità.