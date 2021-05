Il Lions Club Ventimiglia dona il kit “Mastro Cartaio” alle scuole del comprensorio (Foto)

Le quattro R: riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero. È questo il nome del “Service nazionale” a cui, nel corso dell’anno sociale 2020–21, si sono ispirati i Lions italiani, da sempre sensibili ai problemi ambientali.

Anche i soci del Lions Club Ventimiglia, consapevoli che non si può continuare a trattare l’ambiente come una risorsa inesauribile, si sono adoperati per attuare e diffondere le buone pratiche volte a ridurre la cosiddetta impronta ecologica, ovvero il rapporto fra il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle.

Per ottenere un cambio di passo deciso verso una migliore qualità della vita, è di fondamentale importanza rivedere comportamenti ed abitudini sbagliate dettate dal consumismo, dalla ormai consolidata cultura dell’usa e getta e dal conseguente quotidiano uso di materiali che hanno tempi molto lunghi per biodegradarsi.

Anche se l’attenzione verso le tematiche ambientali è sicuramente aumentata, per ottenere dei risultati su larga scala e consolidati bisogna puntare sulle nuove generazioni. È per questo che i soci del Lions Club Ventimiglia hanno deciso di consegnare 20 kit “Mastro Cartaio” agli studenti delle scuole primarie del comprensorio. Il kit consiste in un telaio che consente di riciclare la carta, in maniera semplice e divertente, ottenendo dei nuovi fogli partendo da carta destinata al macero.

I kit, che ovviamente hanno unicamente uno scopo didattico, sono stati consegnati dalla presidente Rosa Facchi e dalla delegata Liria Aprosio al vicepreside Teodoro Panetta dell'Istituto Comprensivo 2 Biancheri, all’Istituto Comprensivo 1 Cavour, diretto da Maria Aicardi, entrambi di Ventimiglia, all'Istituto Comprensivo Andrea Doria di Vallecrosia del dirigente Paolo Auricchio e all'Istituto Comprensivo Val Nervia-Dolceacqua della dirigente Paola Baroni.

Il kit è stato accolto con entusiasmo dai ragazzi e qualche classe ha già prodotto i primi fogli di carta riciclata.