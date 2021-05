Volley: terza vittoria consecutiva per la Under 17 maschile della Nuova Lega Pallavolo Sanremo

Terza vittoria consecutiva per la under 17 maschile della Nlp Sanremo, che ha visto la Amg Impresa Edile imporsi con un netto 3-0 nel derby sulle Autoscuole Riunite Mazzucchelli, conquistando il secondo posto finale nel girone B alle spalle del Vt Finale.

Partono bene i matuziani con gli attacchi di Balbis e compagni che, tenendo discretamente in ricezione malgrado l'assenza del libero Bortesi, chiudono il set con 25/20. Senza storie il secondo (25/10) con i determinanti attacchi di Migliore e Malfatto ben serviti da El Jaidouli sempre preciso in regia e con i positivi ingressi di Paolino, Ghiretti e Graglia (classe 2006). Nel terzo (25/20) sono De Panis e Serra a trascinare la squadra a questa importante vittoria.

Così commenta il coach Michele Minaglia “Siamo cresciuti tanto! Sono contento non solo per le tre vittorie consecutive ma soprattutto per il gioco che stiamo riuscendo ad esprimere. Ora ci attendono i quarti di finale dove troveremo la Pallavolo Albisola terza nel girone A. Sappiamo che il livello tecnico dell'altro girone è decisamente più alto e che quindi sarà un partita molto difficile ma faremo di tutto per farci trovare pronti”.

Questa la formazione: Balbis Alessio, De Panis Nicolò, El Jaidouli Hicham, Ghiretti Gabriele, Graglia Lorenzo, Halili Leonardo, Malfatto Gian Battista, Mauro Carlos, Migliore Filippo, Paolino Matteo, Serra Tommaso.