Coronavirus: 40 nuovi casi in provincia di Imperia, stabili i ricoveri all’ospedale di Sanremo

I dati forniti nel pomeriggio da Regione Liguria mostrano un aumento di 161 nuovi casi di covid su scala regionale, 40 in provincia di Imperia dove ora il totale degli attualmente positivi ammonta a 702. Non calano, invece, i ricoverati al ‘Borea’ di Sanremo che ora sono 101 con un nuovo ricovero rispetto a ieri. Sono otto i pazienti in terapia intensiva.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.200.423 (+4.095)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 263.444 (+2.493)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 100.133 (+161)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.389 (-101)

Casi per provincia di residenza

Imperia 702 (+40)

Savona 892 (+23)

Genova 2.901 (+77)

La Spezia 618 (+16)

Residenti fuori regione o estero 92

Altro o in fase di verifica 184

Totale 5.389

Ospedalizzati: 549 (+9); 62 in terapia intensiva

Asl 1 101 (+1); 8 in terapia intensiva

Asl 2 95; 9 in terapia intensiva

San Martino 83 (-3); 21 in terapia intensiva

Galliera 68 (-1); 3 in terapia intensiva

Gaslini 3

Asl 3 Villa Scassi 98 (+4); 7 in terapia intensiva

Asl 3 Micone 1 (+1)

Asl 4 Sestri Levante 34 (-1); 4 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 66 (+8); 10 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.488 (-339)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 90.534 (+252)

Deceduti: 4.210 (+10)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 1.236

Asl 2 1.176

Asl 3 1.974

Asl 4 330

Asl 5 738

Totale 5.454

Dati vaccinazioni 4/5/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 706.880

Somministrati: 646.458

Percentuale: 91%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni