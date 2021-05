Ventimiglia: taglio del nastro per nuovi parcheggi in città, i ringraziamenti della Lega

“Questi interventi sono fondamentali per la sviluppo della città di confine, per i suoi abitanti, per il commercio e per il turismo - dichiarano dalla Lega ventimigliese - si parla complessivamente di circa 1.100 nuovi posti auto in prossimità del centro cittadino, di una nuova ciclabile a monte, di nuovi servizi e aree verdi. Da oltre 30 anni si parla della necessità di nuovi parcheggi e della riqualificazione di aree ferroviarie. Oggi si passa dalle parole ai fatti. Vogliamo ringraziare pubblicamente, in questa giornata storica per i ventimigliesi, il Sindaco Scullino e tutta la Giunta comunale unitamente agli uffici preposti per il lavoro svolto, il Presidente Toti oggi accompagnato dal vicepresidente Piana e dal Consigliere regionale Riolfo, per aver contribuito economicamente a questi interventi e l'on. Di Muro che fin dall'inizio del suo mandato parlamentare ha lavorato con i vertici nazionali delle Ferrovie affinché fossero concesse queste aree a titolo gratuito per la città. Ora l'impegno degli esponenti della Lega proseguirà verso ulteriori questioni connesse alla valorizzazione dei sedimi ferroviari come la progettazione del Palasalute, la riqualificazione del Campasso e lo sblocco produttivo del Parco Roja”.