Ventimiglia: Andrea Spinosi sfoggia un fiore arancione a Toti, pronta l'uscita dalla Lega e l'approdo a 'Cambiamo'? (Foto)

La Lega a Ventimiglia perderà il suo storico segretario, oltre che oggi Presidente del Consiglio comunale? Il condizionale è d’obbligo ma, quanto visto oggi pomeriggio all’inaugurazione dei tre parcheggi che sorgono sul sedime dell’ex ferrovia e che procureranno circa 1.100 stalli per le auto, non abbiamo potuto non notare che Andrea Spinosi si è presentato con un grosso fiore arancione sulla giacca.

E lo ha fatto nel giorno in cui è arrivato il Presidente della Regione, Giovanni Toti, che è leader di ‘Cambiamo’, partito che ha fatto dell’arancione il proprio colore ufficiale. E’ stato un caso? Non ci è sembrato, visto che Spinosi ha tenuto anche a far notare a molti presenti, tra cui lo stesso Toti, la presenza del fiore rigorosamente arancione.

Ad onor del vero, sulla giacca di Spinosi è rimasto anche Alberto da Giussano, simbolo della Lega di cui lui fa parte da sempre, da quando è nata. Ma i dissapori ormai noti di Spinosi con la Lega ventimigliese, quella degli ultimi tempi, uniti al fiore arancione di oggi, fanno presagire ad un eventuale passaggio del leader storico del carroccio ventimigliese a ‘Cambiamo’.

Ovviamente Spinosi, tirato proprio per quella giacca sulla quale è stato messo oggi un simbolo eloquente, non ha confermato né smentito la supposizione che gli abbiamo fatto. E, anche se al momento si tratta solo di ‘fantapolitica’ un eventuale addio alla Lega da parte sua non è assolutamente da sottovalutare.