Diano Marina: successo per il primo incontro del gruppo di lettura “Lettori Selvaggi” alla Biblioteca Civica

Successo per il primo incontro del nuovo gruppo di lettura della Biblioteca Civica di Diano Marina curato da Marta Dolmetta, studentessa di Storia dell’Arte presso l’Università degli Studi di Firenze e assidua frequentatrice della biblioteca dianese.



Al primo appuntamento on-line, che si è svolto il 30 aprile scorso, si sono incontrati virtualmente 13 appassionati lettori che hanno potuto confrontarsi sul romanzo Notti Bianche, opera giovanile di Fyodor Dostoevsky, che ha permesso di rompere il ghiaccio tra i partecipanti, affrontando i temi onirici e ideali delle passeggiate del protagonista dell’opera, condite da numerosi riferimenti alla tradizione letteraria russa e pietroburghese.



Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 29 sulla piattaforma Google Meet alle 18 con protagonista il romanzo Cecità del Premio Nobel per la Letteratura 1998 José Saramago, oggi particolarmente di attualità.

Diano Marina, nominata nel 2020 “Città che Legge” dal CEPELL – Centro per il Libro e la Lettura, offre quindi una nuova opportunità per tutti gli amanti dei libri che vorranno unirsi al gruppo già attivo di lettori residenti o ospiti della cittadina.



Gli incontri mensili, organizzati in collaborazione col Settore Cultura di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, si svolgeranno su piattaforma digitale con il supporto della Biblioteca Civica che può essere contatta per informazioni e adesioni all’indirizzo di posta elettronica bibliodiano@istitutostudiliguri.191.it o telefonicamente al numero 0183 496542 nei giorni di martedì (9-14) e giovedì (12-17).