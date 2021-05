Bordighera: il 13 giugno torna la 'Beodo Urban Trail', quarta edizione della marcia non competitiva

Torna a Bordighera la ‘Beodo Urban Trail’, la marcia non competitiva, giunta ormai alla sua quarta edizione, che porterà chiunque vi voglia prendere parte alla scoperta dei più bei sentieri collinari che si snodano dal Beodo fino a Montenero, in un abbraccio fra monti e mare.

Organizzata, come le precedenti, dall’associazione culturale ‘BordiEventi’, la manifestazione che lo scorso anno ha visto la partecipazione di quasi 200 persone, è stata calendarizzata per il prossimo 13 giugno. Si svolgerà come sempre nel rispetto delle regole anti Covid con l’ausilio di personale addetto alla sicurezza. Le partenze saranno scaglionate fra le 8 e le 9. Gli amici animali sono i benvenuti, come sempre.

Si potrà scegliere fra due tipi di percorso: uno di 7km circa, semplice e adatto a tutti, ed uno di 10 km, più impegnativo e molto panoramico. All’atto dell’iscrizione, con il versamento della quota di 10 euro, ogni partecipante riceverà gratuitamente una maglietta dell’associazione dedicata all’evento (fino ad esaurimento scorte). I possessori della tessera associativa usufruiranno inoltre dello sconto del 10% e di un altro simpatico omaggio.

Punti di ristoro saranno presenti lungo i percorsi ed il pranzo al termine della marcia saranno offerti da BordiEventi. Il ricavato verrà devoluto alla conservazione dell’antico sentiero del Beodo e a sostenere altre iniziative benefiche. Per ricevere maggiori informazioni, ed eventualmente prenotarsi saltando la coda ai banchetti il giorno dell'evento mediante una corsia preferenziale, è possibile prenotarsi online qui.