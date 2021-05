Taggia: scontro tra un'auto e una corriera in via Stazione Nuova, intervento della Polizia Locale

Incidente in tarda mattinata a Taggia dove si sono scontrate un'auto e un autobus della Riviera Trasporti. L'impatto si è verificato all'altezza dell'incrocio tra la stazione ferroviaria e la rotonda di fronte al Comune.



Ad avere la peggio la vettura che ha riportato gravi danni sulla parte frontale mentre per sulla corriera è andato in frantumi il vetro della porta anteriore a fianco del posto del conducente. Nonostante l'entità dell'incidente per fortuna non si sono registrati feriti gravi. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Taggia.