Scontro frontale tra un ciclista e un furgone sulla strada Apricale-Bajardo: mobilitazione di soccorsi

Grave incidente stradale, questa mattina poco dopo le 11 sulla strada tra Apricale e Bajardo. Secondo una prima ricostruzione sembra che un gruppo di ciclisti stesse scendendo verso Apricale, in un luogo in cui la strada è abbastanza stretta. In più, in quel momento c’era anche una fitta nebbia che precludeva fortemente la visibilità.

Uno dei ciclisti si è scontrato frontalmente con un furgone che stava invece salendo verso Bajardo. L’urto è stato particolarmente violento e il ciclista è finito sull’asfalto. E’ scattata immediatamente la macchina dei soccorsi e, sul posto, è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra della Val Nervia. E’ stato anche chiesto l’intervento dell’elicottero ‘Grifo’ che però, vista la nebbia, ha qualche problema ad atterrare.

Al momento la strada tra Apricale e Bajardo è stata chiusa al traffico dalla Polizia Provinciale. Il ciclista ha riportato gravi ferite e è stato portato in codice rosso di massima gravità all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure.