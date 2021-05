Lavoro e nuovi poveri, cosa è cambiato dopo un anno di Covid? Il punto questa sera a ‘2 ciapetti con Federico’

Gli ultimi 14 mesi, caratterizzati dall’emergenza Covid, hanno pesantemente condizionato la vita quotidiana con gravi ripercussioni sotto il profilo lavorativo. Le numerose limitazioni e chiusure, hanno infatti portato alla cessazione di molte attività e alla non riapertura di altre. Il risultato è stata la perdita di posti di lavoro e l’aumento dei ‘nuovi poveri’.

Questa sera nella puntata settimanale di ‘2 ciapetti con Federico’, in onda alle ore 20:45, sarà analizzata questa realtà e la sua incidenza sul territorio. A parlarne in collegamento con il conduttore Federico Marchi ci saranno il vicesindaco ed assessore alle politiche sociali del Comune di Sanremo Costanza Pireri, il segretario generale della CGIL di Imperia Fulvio Fellegara e Luca Bordonaro responsabile dell’Emporio Solidale per l’Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo.

