Focolaio Covid alla Sanremese Calcio: dopo i tamponi di oggi sono ben otto i giocatori positivi

E’ ormai da annoverare come un vero e proprio cluster, quello di Covid-19 alla Sanremese Calcio. Dopo il caso della scorsa settimana di un singolo giocatore, che ha provocato il rinvio della partita di domenica contro il Sestri Levante, ieri infatti era emersa la positività di un secondo giocatore.

Proprio per questo l’Asl ha disposto i tamponi per tutta la rosa e per l’intero staff della squadra biancoazzurra che, purtroppo, ha portato a ben otto positivi. Ovviamente il protocollo Asl prevede la quarantena per tutti e, oltre al rinvio del match di domenica prossima a Carate Brianza, non è da escludere che possano essere rinviate anche altre partite.

Nella giornata di ieri era stata evidenziata anche la presenza di alcuni sintomi, per fortuna non gravi, di un paio di giocatori ma, al momento non si conosce l’eventuale sintomaticità di altri. Ovviamente ai giocatori risultati positivi l’augurio di una pronta guarigione e la speranza che, a breve, il cluster all’interno della Sanremese Calcio possa terminare.