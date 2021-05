Anche la Liguria nei noir di Gian Maria Aliberti Gerbotto, vetrine delle eccellenze del territorio

Entra anche la Liguria a far parte delle eccellenze del territorio messe in evidenza tra le pieghe della trama dei gialli di Gian Maria Aliberti Gerbotto, apprezzato giornalista e scrittore saluzzese.

Soprattutto quella di ponente, che viene descritta ed esaltata al meglio nel suo sesto ed ultimo romanzo “La piena assassina” (prefazione del Colonnello Giuliacci), la cui trama, ispirata al tema dell'emergenza climatica, si dipana tra il Piemonte e la Riviera.

«Negli ultimi anni ho visto crescere la tendenza ad andare a visitare le località dove sono state girate le scene dei film... Ebbene, se anche le ambientazioni dei miei romanzi sono servite o serviranno a stimolare la curiosità dei lettori verso quei luoghi che ho descritto, portandovi nuovi turisti, ne sono entusiasta e lusingato perché quella era la mia speranza e il mio obiettivo» commenta Aliberti Gerbotto. «In una nazione che viene definita il Bel Paese, il turismo è la sua vera ricchezza e dovrebbe essere la strada giusta da cavalcare per risollevare l'economia locale del territorio». Conclude il romanziere 48enne.

Della peculiarità dei suoi romanzi, dalla spiccata vocazione turistica, se ne accorsero presto anche le istituzioni: Chiamparino, quand'era Presidente della Regione Piemonte, lo invitò a Palazzo Lascaris per complimentarsi con lui per aver saputo trasformare un libro giallo anche in una utile guida che metteva in risalto le peculiarità artistiche della regione. Parole di elogio arrivarono anche dal Presidente della Provincia di Cuneo, il sindaco Borgna, e poi ancora dalla locale Atl, che ai tempi di Paolo Bongioanni, lo nominò “ambasciatore del territorio”.

Insomma, sono davvero tanti i riconoscimenti ricevuti negli ultimi anni da Aliberti, tutti tesi a riconoscerne la meritoria opera di promozione locale che serpeggia, carsica e sottotraccia, in ogni suo libro.

Il sindaco di Casteldelfino, Alberto Anello, nel 2019 gli conferì addirittura la cittadinanza onoraria come segno di gratitudine per aver incluso il suo paese di montagna tra i luoghi in cui erano ambientate le scene del thriller L'ottavo giorno di Katarina, valorizzandolo e promuovendolo agli occhi dei lettori.

Ad Aliberti Gerbotto, già cavaliere al merito della Repubblica, arrivò anche un cavalierato sui generis, quello del tartufo e dei vini d'Alba “per aver esaltato nei suoi libri, i paesaggi delle Langhe, ma anche le sue prelibatezze culinarie”, si legge nella motivazione della nomina.

Infatti, nei romanzi di Aliberti non viene trascurato nemmeno l'aspetto enogastronomico: i protagonisti della storia pranzano nei migliori ristoranti, quasi sempre stellati, di cui viene citato ogni singolo piatto con descrizioni così minuziose da far venire l’acquolina in bocca al lettore.

Di fatto, la promozione sottesa ai suoi romanzi spazia dalle eccellenze paesaggistiche e monumentali della nostra terra alle prelibatezze locali, ai prodotti tipici del territorio, esaltando anche, e non poteva mancare, il migliore vino locale.

Negli ultimi anni lo scrittore piemontese ha allargato il suo orizzonte narrativo con scene ambientate anche oltre confine, toccando la Costa Azzurra. La consegna di un suo libro direttamente nelle mani del Principe Alberto di Monaco, che si disse entusiasta della scelta di Aliberti di coinvolgere nella trama anche il suo territorio, aprì poi la strada anche a una missiva di elogio e ringraziamento da parte del sindaco di Monte Carlo.

In un così ghiotto sforzo promozionale non poteva mancare la vicina Liguria, riviera molto frequentata dai piemontesi e anche da quelle terre sono già giunti meritati apprezzamenti, in primis quello dell'assessore al Turismo Berrino.

Tutti i romanzi di Gian Maria Aliberti Gerbotto si possono acquistare in libreria, ma anche on line, su Amazon o il sito internet della Mondadori.