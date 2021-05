Sanremo: avvallamenti in via Dante Alighieri, la nostra lettrice Daniela "Ci è stata messa una pezza" (Foto)

La nostra lettrice, Daniela Nocerini, che nei giorni scorsi ci aveva segnalato alcuni avvallamenti nell'asfalto di via Dante Alighieri a Sanremo, torna a scriverci per evidenziare l'intervento del Comune:

“Ci è stata messa una ‘pezza’ e, pertanto, mi sembra corretto segnalarlo. Un grazie a Sanremo News per la pubblicazione della mia lamentela e al Comune per essere intervenuto. Sicuramente sarebbe opportuno, quando possibile, un lavoro definitivo per fare tornare via Dante percorribile senza rischi per i mezzi e per i pedoni”.