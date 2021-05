Taggia: dal 28 giugno al 2 luglio il primo 'Camp futbol emotion-solo porteros' in Italia

L'asd Taggia in collaborazione con l'organizzazione dei numeri 1 rappresentati da Fabio Cattaneo e Riccardo Amoretti organizza per la prima volta in Italia il 'Camp futbol emotion-solo porteros' uno dei principali brand e-commerce europei a livello di materiale sportivo.

Il corso si terrà dal 28 giugno al 2 luglio 2021 presso il campo Ezio Sclavi di Arma di Taggia e verrà seguito oltre dallo staff dei numeri 1 composto da Fabio Cattaneo, Riccardo Amoretti, Amerigo Bianchetti, Salvatore Quaranta, Edoardo Negri, Fabio Rinaldi e Andrea Laura, da ben tre mister professionisti presenti in tre giornate del camp, un preparatore atletico tesserato presso i centri federali e Marco Stella, mister di tecnica podalica che seguirà i ragazzi tutti i giorni su un gesto tecnico diventato fondamentale nei portieri di oggi. Si ringrazia la società Atletico Argentina per la concessione dell'impianto.