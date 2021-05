Pallavolo: sconfitta casalinga ieri per la Grafiche Amadeo Sanremo ma il sogno promozione non svanisce (Foto)

Sconfitta casalinga per la Grafiche Amadeo Sanremo, nel big match di ieri a Villa Citera contro il Volley Albissola, una partita ricca di emozioni, carica dell'enfasi per il valore dei punti in palio.

La formazione matuziana parte bene, ma l’Albissola risponde punto a punto e cosi si gioca fino al 30 a 28 per i padroni di casa. Vinto il primo set la Grafiche Amadeo non trova la giusta continuità con alcuni errori di troppo che consentono ad un convinto e coraggioso Albissola di vincere il secondo set per 25-17.

Gli altri due set si rigiocano punto a punto ma nella parte finale i giovani di Cesare Chiozzone non trovano la convinzione vista contro il Finale, finendo sotto per 22-25 e 21-25.

“E’ stato un vero peccato – evidenzia la società matuziana - non aver ottenuto punti – ma ora dobbiamo pensare alla pool promozione che sarà comunque in salita. Il nostro obiettivo e lo abbiamo dimostrato è giocare sempre al massimo sognando la promozione”.

(Foto di Fabio Pavan)