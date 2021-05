Pallanuoto: due belle vittorie per la Rari Nantes Under 18 nel concentramento di ieri a Imperia

Ottimo ritorno alle competizioni per gli Under 18 della Rari Nantes Imperia, allenati da Stefano Fratoni. Il ruolino recita due vittorie in due partite nel concentramento domenicale ospitato dalla Rari. Il primo del Ponente ligure, al rientro dall'inattività.

Nella mattinata, la Rari ha battuto Idea Sport Albenga per 14-7: un match ben condotto e con un netto controllo del gioco che aveva portato i giallorossi sul 13-2 a metà dell'ultimo quarto. Ecco la formazione: Di Lionardo, Bracco 2, Casella 2, Sciocchetti 1, Lucia, Demasi 1, Grosso 2, Rombo 2, Parolini, Cipriani cap. 2, Porro 2, Paganoni, Murialdo.

La Rari ha replicato nel primo pomeriggio vincendo su Aragno, dopo una partita piuttosto equilibrata. Erano stati gli ospiti ad andare avanti mantenendo poi la parità per tutto il secondo periodo. Prima dell'inversione di vasca, i giallorossi hanno trovato il vantaggio con Sciocchetti e hanno preso il largo fino al 7-3 di metà quarto tempo. Ecco la formazione: Di Lionardo, Bracco 1, Casella, Sciocchetti 1, Lucia, Demasi, Grosso 2, Rombo, Parolini, Cipriani cap. 3, Porro , Paganoni, Murialdo.

Mister Fratoni ha potuto disporre di tanti ragazzi sotto leva, frutto dell'ottimo lavoro del settore giovanile imperiese: “Potersi confrontare con atleti più grandi, diventa un momento di crescita sportiva con l'obiettivo, un domani, di entrare a fare parte della prima squadra”.