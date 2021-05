L'Ast Italia Riviera Volley Sanremo vincendo per 3 set a 1 contro Gandolfo Marmi Volley mantiene il vertice della classifica under 19 a parità di punti con il volley Finale Ligure, che ha però due partite da recuperare.

Importante mantenere il secondo posto che consente ai ragazzi del Riviera Volley di accedere alla fase successiva.

Terzo è il Volley Albissola distanziato di 5 punti ma con una partita da recuperare.