Calcio. Provini con Genoa e Sampdoria per undici calciatori del settore giovanile dell'Ospedaletti

Nuovi riconoscimenti per il lavoro del settore giovanile orange.

In questi giorni fioccano i provini al Genoa e alla Sampdoria per molti ragazzi classe 2007 e 2008.

Ben nove calciatori dell’annata 2008 sono stati chiesti in prova dal Genoa. Samuele Anzalone si allenerà con i rossoblu domani così come Otis Caporusso, Simone Cirillo, Maurizio Demme e Nicolò Nervino. Mentre giovedì sosterranno l’allenamento con il Genoa: Alessandro Burlandi, Alessandro Orciuoli, Mattia Lo Negro e Riccardo Calvini.

Sabato, invece, una selezione di giovani orange si è allenata con la Sampdoria: i 2008 Otis Caporusso, Simone Cirillo, Maurizio Demme, Lorenzo Fazio, Alessandro Orciuoli e il 2007 Riccardo Oddone.

Ai giovani orange che avranno la grande opportunità di confrontarsi con realtà professionistiche di altissimo livello come Genoa e Sampdoria, va un caloroso in bocca al lupo da parte della società, della dirigenza e dello staff tecnico dell’Ospedaletti.