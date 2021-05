Atletica Leggera: grande partecipazione e ottimi risultati sabato scorso per il 'Festival delle Corse' a Sanremo (Foto)

Si è svolta, sabato sotto una pioggia battente a Sanremo, la prima edizione del ‘Festival delle Corse’, organizzato dalla Atletica Sanremo, una manifestazione che ha visto la numerosa partecipazione di atleti provenienti sia dal Nord-Italia che dalla vicina Costa Azzurra.

Nonostante il maltempo, sulla pista sanremese sono stati stabiliti due record regionali di categoria Master: Simona Montessoro (SF40) del CUS Genova ha fermato il cronometro sul 27.85 nella gara dei 200m piani femminili, mentre Bruno Chieno (SM65) del Golfo Dianese Ultra Runners ha terminato la sua ottima prova sui 10'000m in 40:25.56.

Oltre a questi risultati, altre buone prove sono state svolte durante il meeting: nella velocità, Alessia Peduzzi (Atletica Sanremo) si è imposta nei 100hs con il tempo di 16.90 e si è ripetuta nei 400m piani con il buon tempo di 58.78 davanti alla compagna Sara Guerrucci e alla sorella Stefania Peduzzi (Atletica Arcobaleno). Negli uomini, invece, si è cimentato nei 100m piani (disciplina non sua) il campione italiano indoor junior Matteo Olivieri con il tempo di 11.62, gara poi vinta da Matteo Bruscagin dell’Atletica Piemonte ASD con l'ottimo tempo di 11.09.

Nei 200m femminili ottima prova dell'atleta sanremese Marella Toblini (Atletica Arcobaleno) che è riuscita ad ottenere il primato personale con il tempo di 25.21, tempo minimo per la partecipazione ai prossimi Campionati Italiani Junior. Sui 400m maschili vittoria di Giovanni Molino (AS Monaco) in 50.06, gara che ha visto anche la buona prestazione di Martin Giudice (Atletica Sanremo) e l'esordio sulla distanza dell'allievo Fabio Villani (Atletica Sanremo), che pur correndo in 8a corsia ha fermato il cronometro sul 53.07.

Nel mezzofondo da segnalare la vittoria dell'atleta monegasca Adri Di Guisto Grigoras sui 5000m con il tempo di 18:09.05, gara che ha visto anche la partecipazione di Celestina Malugani (Atletica Vallecrosia), le ottime prestazioni di Gregory Giuffra (Monaco) che si aggiudica i 1500m con il tempo di 4:08.93 e dell'atleta master Andrea Garibaldi (Maurina Olio Carli). Infine sui 10000m, nella gara che ha visto anche l'esordio in pista di Roberto Bonazinga (Atletica Sanremo), vittoria per Damien Lagoutte (Monaco) in 32:53.96 seguito da Antonino Bonifacio (Atletica Vallecrosia) in 34:29.18.

Gli organizzatori dell'Atletica Sanremo ringraziano tutti i giudici, i cronometristi e lo staff che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione e tutti coloro che, nonostante la pioggia, hanno sostenuto con il loro tifo gli atleti e che hanno reso speciale l'evento.