Vaccino Covid anche per i non residenti in provincia di Imperia: ecco come prenotarsi con ASL 1

Al via da lunedì le modalità di prenotazione per effettuare la vaccinazione, per le persone non registrate nel Servizio Sanitario Regionale, in Asl1.



Quattro le categorie interessate dal provvedimento:



1) soggetti residenti fuori regione non registrati nel SSR: gli utenti dovranno procedere all’iscrizione temporanea all’anagrafe sanitaria regionale per motivi di lavoro, di studio o di salute come da normativa vigente. In caso di soggetti appartenenti alla Categoria 1 gli stessi potranno presentare un certificato da parte del MMG/PLS della propria Regione di residenza che attesti lo stato di appartenenza a tale Categoria.



I Pazienti della Categoria 1 potranno contattare direttamente la ASL attraverso la mail: prenotazione.vaccini@asl1.liguria.it o ai seguenti numeri di telefono: distretto di Imperia tel. 0183537529, ore 14 - 16; distretto di Sanremo tel 0184536796, dalle ore 10 alle 12; distretto di Ventimiglia tel 0184 534333, martedì e giovedì dalle ore 11 alle 12. "Gli utenti che non rientrano nella Categoria 1, una volta registratisi in anagrafe potranno procedere alla prenotazione seguendo le indicazioni previste per fasce d’età" - ricordano da ASL 1.

2) Funzionario della Commissione Europea, soggetti AIRE; gli utenti dovranno inviare alla mail sopracitata documentazione attestante il proprio status e verranno telefonicamente contattati secondo le priorità di appartenenza alle categorie del Piano Vaccinale Nazionale. Per i soggetti AIRE possono essere presi in carico gli utenti in cui l'ultima residenza in Italia risulti presso la nostra provincia.



3) Soggetti in possesso di tessera ENI o STP: gli utenti stranieri presenti sul territorio regionale e che siano in possesso di tessera ENI o STP potranno richiedere la vaccinazione secondo i criteri di priorità e le modalità di prenotazione (numero di telefono o indirizzo mail).



4) Cittadini Europei con tessera TEAM o Stranieri soggiornanti in Italia: i cittadini europei o stranieri soggiornanti temporaneamente in Italia potranno richiedere la vaccinazione secondo i criteri di priorità e le modalità di prenotazione (numero di telefono o indirizzo mail).



"Si precisa che le richieste inviate via mail dovranno riportare le seguenti indicazioni: nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza telefono cellulare di contatto. I Distretti provvederanno a compilare una lista idonea per attivare le sedute di vaccinazione resesi necessaria a seguito delle richieste pervenute e suddivise per tipologia di vaccino organizzando nell’ambito dei siti vaccinali le giornate dedicate allo svolgimento di tale attività in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione" - fanno sapere da ASL 1.