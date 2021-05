Intervento del personale medico del 118, insieme al Soccorso Alpino e dell’elicottero ‘Grifo’ per un ciclista caduto nella zona di Santa Brigida a Imperia, alle pendici del Faudo.

Secondo le prime informazioni l’uomo non ha riportato gravi ferite ma la centrale del 118, vista la zona non particolarmente semplice da raggiungere, ha fatto intervenire l’elicottero per velocizzare le operazioni di soccorso.