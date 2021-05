Santo Stefano al Mare otterrà la Bandiera Blu: l'anticipazione del sindaco Pallini

Santo Stefano al Mare avrà la bandiera blu. L'anticipazione è arrivata dal sindaco Marcello Pallini, in un post pubblicato nel pomeriggio sulla sua pagina Facebook, dove il primo cittadino conferma l'arrivo dell'atteso riconoscimento che premia la qualità del mare e i servizi offerti. L'anticipazione del primo cittadino sarebbe maturata da una pubblicazione online su un sito che si occupa di viaggi.



L'ufficialità per Santo Stefano così come per gli altri comuni della provincia di Imperia arriverà soltanto tra una settimana. In un incontro virtuale, lunedì 10 maggio, la FEE comunicherà la classifica delle località e delle spiagge che riceveranno l'ambito vessillo.

Da alcuni giorni è circolata su vari siti e blog una classifica fittizia delle località che riceveranno la bandiera blu. Notizia che ha richiesto una smentita ufficiale dall'organo che assegna il riconoscimento. Non resta quindi che attendere la settimana prossima per avere conto con esattezza delle bandiere blu in Italia, tra conferme ed eventuali assenze dei comuni costieri della provincia di Imperia.