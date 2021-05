Target |

Target: Tecnocasa, accompagnare con successo i clienti nella compravendita immobiliare

L’agenzia nel cuore di Sanremo compie ventisei anni di attività.

L’agenzia Tecnocasa si trova nel cuore di Sanremo, in Via Roma 191, di fronte alle Poste Centrali. Grazie anche alla sua posizione angolare gode di un ottimo passaggio e di un'ampia visibilità sia pedonale, sia stradale, con innumerevoli possibilità di contatti. L’azienda, la prima ad aprire in tutta la provincia di Imperia, quest’anno compie ventisei anni di attività. Il titolare, Marco Calabrese, è affiancato da diversi anni da una coordinatrice di cui si fida ciecamente e da altri due collaboratori che sono essenziali vista la mole di lavoro. La figura dell’agente immobiliare con gli anni è diventata sempre più complessa, oltre a lavorare in modo serio e professionale quest’ultimo deve infatti stare al passo con i tempi e sapere nozioni di economia e di diritto. Le norme cambiano continuamente, per questo Tecnocasa per andare incontro ai giovani che vogliono intraprendere questo lavoro, ogni mese dà la possibilità di impararne delle nuove. Il passaparola rimane di notevole importanza per questo lavoro, infatti i clienti oltre a tornare da un agente immobiliare che ha lavorato seriamente tendono a consigliarlo ad amici e parenti. E’ sicuramente una carriera in progressione, molto stimolante perché si imparano ogni giorno nozioni nuove, ci vogliono quindi passione e determinazione. Visto il difficile periodo di pandemia che stiamo passando, il digitale ha dato a questa, come ad altre numerosissime agenzie, la possibilità di incontrare virtualmente più persone e quindi la possibilità di effettuare l’attività di compravendita direttamente da casa.

Ilaria Salerno

