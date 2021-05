Tiro con l'Arco: buoni risultati per gli arcieri 'San Bartolomeo' al campionato regionale tiro di campagna

Oggi presso il Campo Arcieri Imperiesi si è svolto il campionato regionale tiro di campagna.

Gli arcieri San Bartolomeo vi hanno partecipato con 6 atleti che si sono ben comportati.

Nella divisione compound, ottimo terzo posto per Dario Cosentino tra i master. Negli junior titolo regionale per Matteo Massa. Nella divisione arco nudo titolo regionale per Francesca Capalbo nelle senior femminile, Lucia Lenzi, al debutto in questa specialità, ottiene un 5 posto. Tra i master maschile 5 posto per Maurizio Gabrielli, 8 posto per Giuliano Tortonesi.