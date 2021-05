Pallavolo: questa sera a Villa Citera di Sanremo, il Grafiche Amadeo Rvs contro il Volley Albissola

Il Grafiche Amadeo nella serie c Maschile scende in campo alle ore 20 a Sanremo Villa Citera contro il Volley Albissola.

“Questa è l'ultima partita della prima fase che vale il primato in classifica ed in palio punti promozione per il girone finale. Infatti da un lato vi è in gioco il primato del girone, la classifica vede il Volley Finale a 21 - Volley Albissola 19 - Grafiche Amadeo 18 con il finale che ha già terminato le gare. Dall'altra parte è una gara che vale doppio perché i punti negli scontri diretti conquistati nel girone vengono riportati e validi nel la fase finale.

Fase finale che vede accedere Volley Finale - Volley Albissola - Grafiche Amadeo che si giocheranno la promozione in serie b contro il girone levante. A seguire in diretta Facebook si aggrega anche il pool video del Volley Vado, che con Vado On Line dj Gabri - la Vale e regia di Andrea, seguiranno e commenteranno l'incontro.

Ricordiamo che il Grafiche Amadeo martedì, vincendo a Vado per 3 a 1, si è aggiudicato nello scontro diretto contro il Volley Sabazia Vado l’accesso al pool finale”.